Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Θεόδωρος Μπέκος ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου

2.Ευφροσύνη Κατσίκα ετών 92
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γυρτώνης

3.Καλλιόπη Ζουμπουρλά ετών 92
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας