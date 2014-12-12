Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 25 Αυγ 2025, 06:09
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Θεόδωρος Μπέκος ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου
2.Ευφροσύνη Κατσίκα ετών 92
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γυρτώνης
3.Καλλιόπη Ζουμπουρλά ετών 92
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.