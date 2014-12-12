Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 27 Οκτ 2025, 07:03
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Νικόλαος Γιαταγάνας ετών 73
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Ευαγγελία Βούλγαρη ετών 85
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Βασίλειος Σιουζουλής ετών 87
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
4.Αθηνά Αντωνούλη ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στους Αγίους Αναργύρους Λάρισας
5.Χρήστος Νούλης ετών 89
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
