Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Νικόλαος Γιαταγάνας ετών 73
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Ευαγγελία Βούλγαρη ετών 85
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Βασίλειος Σιουζουλής ετών 87
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Αθηνά Αντωνούλη ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στους Αγίους Αναργύρους Λάρισας

5.Χρήστος Νούλης ετών 89
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας