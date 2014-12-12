Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 29 Σεπ 2025, 07:13
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Δημήτριος Τζιώλας ετών 74
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Σταύρος Γκουζγκούνης ετών 87
Ώρα 11:0 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λάρισας
