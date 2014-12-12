Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 03 Νοε 2025, 07:00
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Βασίλειος Αθάνατος ετών 53
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάλου Ελευθεροχωρίου Ελασσόνας
2.Δημήτριος Βες ετών 65
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Χάλκης
3.Ουρανία Πήχα ετών 86
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίων Αντωνίων Αγιάς
4.Αθανασία Μπλαντή ετών 87
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμπελώνα
5.Αγλαΐα Μάνου ετών 94
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
