Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Βασίλειος Αθάνατος ετών 53
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάλου Ελευθεροχωρίου Ελασσόνας

2.Δημήτριος Βες ετών 65
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Χάλκης

3.Ουρανία Πήχα ετών 86
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίων Αντωνίων Αγιάς

4.Αθανασία Μπλαντή ετών 87
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμπελώνα

5.Αγλαΐα Μάνου ετών 94
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας