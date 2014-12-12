Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Βασιλική Εξάρχου ετών 44
Ώρα 16:00 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας

2.Χρυσούλα Παπουλιάκου ετών 72
Ώρα 12:00 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας

3.Χρυσούλα Καραγκινούδη ετών 74
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας

4.Φίλιππος Φ. Αβρανάς ετών 79
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Νικόλαος Μάνθος ετών 88
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου