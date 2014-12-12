Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 06 Οκτ 2025, 07:10
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Βασιλική Εξάρχου ετών 44
Ώρα 16:00 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας
2.Χρυσούλα Παπουλιάκου ετών 72
Ώρα 12:00 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας
3.Χρυσούλα Καραγκινούδη ετών 74
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας
4.Φίλιππος Φ. Αβρανάς ετών 79
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Νικόλαος Μάνθος ετών 88
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου
