Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 08 Σεπ 2025, 06:17
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Δημήτριος Γκουγκουλιάς ετών 72
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Καίσαρας Καρανίκας ετών 79
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Δήμητρα Πετρούλη ετών 83
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μεγαλοβρύσου Αγιάς
4.Παναγιώτα Νούλα ετών 84
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Όσσας
5.Ανδρέας Νατσιος ετών 84
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Τσαριτσάνης
6.Αμαλία Γκόλαντα ετών 87
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αμπελακίων
7.Γεώργιος Κούρτης ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
