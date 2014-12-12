1.Άγγελος Δρομπίλας, ετών 80.

Ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας.

2.Καλλιόπη Νταλαγιώργου, ετών 89.

Ώρα 11:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο χωριό Άγιοι Ανάργυροι Λάρισας.

3. Άννα Σχοινά, ετών 79.

Ώρα 13:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.