Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 28 Σεπ 2025, 07:43
1.Άγγελος Δρομπίλας, ετών 80.
Ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας.
2.Καλλιόπη Νταλαγιώργου, ετών 89.
Ώρα 11:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο χωριό Άγιοι Ανάργυροι Λάρισας.
3. Άννα Σχοινά, ετών 79.
Ώρα 13:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
