Σήμερα κηδεύονται οι: 

Αντώνιος Λόκας ετών 93 

Ώρα 11:00 Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου Λάρισας 

Νικόλαος Λούπας ετών 86

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Ευαγγελισμό Τεμπών

Αντωνία Μπαντή ετών 84 

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Σιδέρης Μπαλκουρανίδης ετών 83 

Ώρα 11:00  Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Αναστάσιος Μπατσίλας ετών 93 

Ώρα 18:00  Ι.Ν.  Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Στέφανος Μπάτσικας ετών 83

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας

Aλέξανδρος Χατζόπουλος ετών 57 

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας