Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 10 Αυγ 2025, 07:44
Σήμερα κηδεύονται οι:
Αντώνιος Λόκας ετών 93
Ώρα 11:00 Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου Λάρισας
Νικόλαος Λούπας ετών 86
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Ευαγγελισμό Τεμπών
Αντωνία Μπαντή ετών 84
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Σιδέρης Μπαλκουρανίδης ετών 83
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Αναστάσιος Μπατσίλας ετών 93
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Στέφανος Μπάτσικας ετών 83
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας
Aλέξανδρος Χατζόπουλος ετών 57
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
