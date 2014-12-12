Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 12 Οκτ 2025, 07:18
1. Βάια Γρηγορούλη, ετών 85
Ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέες Καρυές.
2. Ευαγγελία Κώτσια, ετών 88
Ώρα 16:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, Όσσα.
3. Δημήτριος Ξυδάς, ετών 79.
Ώρα 17:00 από τον Ιερό Ναό Αγ. Χαραλάμπους Νίκαιας Λάρισας.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.