1. Βάια Γρηγορούλη, ετών 85

Ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέες Καρυές.

2. Ευαγγελία Κώτσια, ετών 88

Ώρα 16:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, Όσσα.

3. Δημήτριος Ξυδάς, ετών 79.

Ώρα 17:00 από τον Ιερό Ναό Αγ. Χαραλάμπους Νίκαιας Λάρισας.