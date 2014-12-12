1.Δήμητρα Τσίπα 78 ετών.

Ώρα 5 μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λάρισας.

2. Λάζαρος Συμεώνογλου, 85 ετών.

Ώρα 13.00 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

3. Δημήτριος Κελτσίδης 77 ετών.

Ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

4. Δωροθέα Μπαλαχτάρη, ετών 89

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Αντωνίων Αγιάς

5. Γεώργιο Δαλαμπάγκα, ετών 73

Ώρα 12:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.