Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 στο νομό Λάρισας
Κηδείες | 14 Σεπ 2025, 07:51
1.Δήμητρα Τσίπα 78 ετών.
Ώρα 5 μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λάρισας.
2. Λάζαρος Συμεώνογλου, 85 ετών.
Ώρα 13.00 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
3. Δημήτριος Κελτσίδης 77 ετών.
Ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
4. Δωροθέα Μπαλαχτάρη, ετών 89
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Αντωνίων Αγιάς
5. Γεώργιο Δαλαμπάγκα, ετών 73
Ώρα 12:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
