1.Αμαλία Στρούλια, ετών 83.

Ώρα 13:00 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

2.Ραχήλ-Έλλη Μαγρίζου, ετών 86.

Ώρα 12.00 μ. από την Ιερά Συναγωγή Λάρισας (Κύπρου 89). 

3.Μαρία Μπουκόρου 65 ετών.

Ώρα 12η μεσημβρινή από τον Ιερό Ναό Γενέσεως της Θεοτόκου στο Ελευθέριο. 