Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 στο νομό Λάρισας
Κηδείες | 16 Νοε 2025, 07:47
1.Αμαλία Στρούλια, ετών 83.
Ώρα 13:00 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
2.Ραχήλ-Έλλη Μαγρίζου, ετών 86.
Ώρα 12.00 μ. από την Ιερά Συναγωγή Λάρισας (Κύπρου 89).
3.Μαρία Μπουκόρου 65 ετών.
Ώρα 12η μεσημβρινή από τον Ιερό Ναό Γενέσεως της Θεοτόκου στο Ελευθέριο.
