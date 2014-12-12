1.Γεώργιος Παπανικολάου.

Ώρα 19.00 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας. 

2. Αγαθονίκη (Αγαθούλα) Βερτέλη ετών 85.

Ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας. 