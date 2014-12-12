Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 17 Αυγ 2025, 07:41
1.Γεώργιος Παπανικολάου.
Ώρα 19.00 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
2. Αγαθονίκη (Αγαθούλα) Βερτέλη ετών 85.
Ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
