1.Χρήστος Ζερβούλης, ετών 90

Ώρα 2:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία (Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας.

2.Ελπίδα Γούσια, ετών 86

Ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου Τυρνάβου.

3.Βασιλική (Βάσω) Εξάρχου, ετών 62

Ώρα 16.00 από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λάρισας.

4. Νικόλαος Φιτσιόπουλος, 44 ετών.

Ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας Λάρισας 

5.Νικόλαος Νασιακόπουλος 85 ετών.

Ώρα 1:30 μ.μ.από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Ζάππειο Λάρισας 