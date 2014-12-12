1.Λάζαρος Καλλίας – Καλλέας, ετών 67 .

Ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Παλαιό Κοιμητήριο Λάρισας.

2. Μαρία Στεργιούλη ετών 89.

Ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

3. Ζωή Μπουγά 71 ετών.

Ώρα 13:00 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.

4. Ιωάννης Τέλιος 76 ετών.

Ώρα 13.00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Λουτρό Ελασσόνας.

5. Δέσποινα Γκράβα, ετών 91

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, Ζάρκο Τρικάλων

6. Σωτηρία Χαρίτου, ετών 73

Ώρα 11:00 π.μ. από την εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης στον Τύρναβο.

7. Ελένη Αγιάννη, ετών 56

Ώρα 16:30 από τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης.