Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 στο νομό Λάρισας
Κηδείες | 26 Οκτ 2025, 06:25
1. Αλεξάνδρα Αγοραστού, ετών 92
Ωρα 12.00 μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα.
2. Αλίκη Μητσιούλη, 51 ετών.
Ώρα 12η μεσημβρινή από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
3. Ελευθέριος Χασιώτης, 58 ετών.
Ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Τριών Ιεραρχών στη Σκιάθο.
4. Στάμο Γραμμένο, ετών 61
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αμυγδαλέας.
5. Αναστάσιος Ταζές, ετών 82
Ώρα 4:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.
