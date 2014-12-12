Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 31 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 31 Αυγ 2025, 07:47
1.Ευανθία Μπαντούλη, ετών 83
Ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στους Αγίου Αναργύρους Λάρισας.
2. Γεώργιος Αδάμος, ετών 87.
Ώρα 12η μεσημβρινή από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
3. Σταυρούλα Μαστοροδήμου, ετών 95
Ώρα 11.00 π.μ. στο κοιμητήριο του Αγίου Αθανασίου στην Κρανέα Ελασσόνας.
