1.Ευανθία Μπαντούλη, ετών 83

Ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στους Αγίου Αναργύρους Λάρισας.

2. Γεώργιος Αδάμος, ετών 87.

Ώρα 12η μεσημβρινή από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

3. Σταυρούλα Μαστοροδήμου, ετών 95

Ώρα 11.00 π.μ. στο κοιμητήριο του Αγίου Αθανασίου στην Κρανέα Ελασσόνας.