Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 5 Οκτωβρίου στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 05 Οκτ 2025, 07:35
1.Βασίλειος Κουτσαντάς, ετών 72
Ώρα 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στην Αγιά.
2.Ιωάννη Καβλακούδης, 79 ετών.
Ώρα 2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Δήμητρα Αγιάς.
3.Βασιλική Γκουνέλα, ετών 30.
Ώρα 1.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Κρανέα Ελασσόνας.
4. Στυλιανή Μαντέλα, 92 ετών.
Ώρα 12.00 μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη, στον Τύρναβο.
5. Πηγή Ζώτου, ετών 67.
Ώρα 10:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στα Μύρα Λάρισας.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.