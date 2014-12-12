Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 στο νομό Λάρισας
Κηδείες | 07 Σεπ 2025, 07:55
Σήμερα κηδεύονται οι:
Ελευθέριος Κοντογιαννόπουλος ετών 90
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους στο Δασοχώρι Λάρισας
