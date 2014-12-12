Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 09 Νοε 2025, 07:43
1. Μαρία Γουσιοπούλου, 80 ετών.
Ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
2. Νικόλαος Νιαβής, ετών 77
Ώρα 12η μεσημβρινή από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
3. Γεώργιος Καλλές,77 ετών.
Ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λάρισα.
