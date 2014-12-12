Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ιωάννης Πιπιλιαρίδης ετών 60
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Τυρνάβου

2.Ζωή Πανταζή ετών 85
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Καλλιόπη Πετροπούλου-Τσολάκη
Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας