Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ευτυχία Κατσιβέλου ετών 82
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καρυάς Ολύμπου

2.Παύλος Μπατρακούλης ετών 86
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γλαύκης