Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 12 Σεπ 2025, 06:55
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ευτυχία Κατσιβέλου ετών 82
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καρυάς Ολύμπου
2.Παύλος Μπατρακούλης ετών 86
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γλαύκης
