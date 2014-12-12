Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 14 Νοε 2025, 06:53
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ζωή Λέτσιου ετών 49
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα Δαμασίου
2.Βασιλική Τζιούφα ετών 58
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (Τατάρ) Αμπελώνα
3.Βασίλειος Μπατρακούλης ετών 69
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γλαύκης
4.Ευάγγελος Παγωνίδης ετών 73
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Βασίλειος Βαρσάμης ετών 84
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων (Νέα Πολιτεία) Λάρισας
