Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ιωάννης Δανιήλ Χατζόπουλος ετών 53
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αχιλλείου στο Αχίλλειο Λάρισας

2.Ροδούλα Κωσταρέλη ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας