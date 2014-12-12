Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 17 Οκτ 2025, 06:53
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ιωάννης Δανιήλ Χατζόπουλος ετών 53
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αχιλλείου στο Αχίλλειο Λάρισας
2.Ροδούλα Κωσταρέλη ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
