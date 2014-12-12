Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ιωάννης (Πίτερ) Κολοβός ετών 72
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου

2.Μαρία Χατζή ετών 77
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Βερδικούσιας

3.Μαρία Λανάρα ετών 81
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Πουρναρίου

4.Ιωάννης Δημηράς ετών 89
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας