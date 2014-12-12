Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Πρόδρομος Χατζόπουλος ετών 79
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου (Νέα Σμύρνη) Λάρισας

2.Ιωάννης Τζιόλας ετών 89
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας

3.Βασιλική Τοπουζλή ετών 92
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Λάρισας