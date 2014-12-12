Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 26 Σεπ 2025, 06:51
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ειρήνη Αρταπυρίδου-Παπαβαλασίδου ετών 83
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Αικατερίνη Ρήγα ετών 90
Ώρα 12:0 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πυργετού
