Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 29 Αυγ 2025, 06:16
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Αθανάσιος Κουκουζέλης ετών 66
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Αντώνιος Μαϊμάρης ετών 67
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Χρήστος Παστάκας ετών 69
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ραψάνης
4.Δημήτριος Λέτσιος ετών 85
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Κραννώνα
5.Βάια Κουρέλου ετών 91
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.