Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Αθανάσιος Κουκουζέλης ετών 66
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Αντώνιος Μαϊμάρης ετών 67
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Χρήστος Παστάκας ετών 69
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ραψάνης

4.Δημήτριος Λέτσιος ετών 85
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Κραννώνα

5.Βάια Κουρέλου ετών 91
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας