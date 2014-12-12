Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 03 Οκτ 2025, 07:00
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Αγγελική Αντωνίου ετών 87
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Αικατερίνη Ντόντου ετών 91
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμπελώνα
3.Μαρίκα Αράμπογλου ετών 93
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
