Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 31 Οκτ 2025, 07:01
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Νικόλαος Σκέτος ετών 76
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ραψάνης
2.Δημήτριος Καβρακούδης ετών 83
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Νέων Καρυών
3.Βάια Τενεκέ ετών 87
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
4.Μαρία Λόζου ετών 93
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου
