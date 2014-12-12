Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Νικόλαος Σκέτος ετών 76
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ραψάνης

2.Δημήτριος Καβρακούδης ετών 83
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Νέων Καρυών

3.Βάια Τενεκέ ετών 87
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Μαρία Λόζου ετών 93
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου