Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 05 Σεπ 2025, 06:46
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Απόστολος Μπουλασίκης ετών 71
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο χωριό Άγιος Γεώργιος Λάρισας
2.Δέσποινα Νατσούδη ετών 88
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας
3.Βασιλεία Αδάμου ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
