Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Απόστολος Μπουλασίκης ετών 71
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο χωριό Άγιος Γεώργιος Λάρισας

2.Δέσποινα Νατσούδη ετών 88
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας

3.Βασιλεία Αδάμου ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας