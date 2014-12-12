Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου ετών 56
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Σταυρούλα Μιχοπούλου ετών 66
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (Κοιμητήριο) Τσαριτσάνης

3.Αθανασία Δασκαλάκη ετών 70
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου

4.Φανή Δρογκούλα ετών 95
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας