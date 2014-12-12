Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 07 Νοε 2025, 07:03
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου ετών 56
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Σταυρούλα Μιχοπούλου ετών 66
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (Κοιμητήριο) Τσαριτσάνης
3.Αθανασία Δασκαλάκη ετών 70
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου
4.Φανή Δρογκούλα ετών 95
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας
