Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Αναστασία Ντίνου ετών 81
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας

2.Στέλλα Σιδέρη ετών 93
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Πουρναρίου

3.Αναστασία Αναστασίου ετών 97
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου