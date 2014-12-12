Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 08 Αυγ 2025, 06:14
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Αναστασία Ντίνου ετών 81
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας
2.Στέλλα Σιδέρη ετών 93
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Πουρναρίου
3.Αναστασία Αναστασίου ετών 97
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου
