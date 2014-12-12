Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Αθηνά Τσιούπρου ετών 88
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ποταμιάς Αγιάς

2.Δημήτριος Γκατζάς ετών 89
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας