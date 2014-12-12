Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Βασιλική Τσότση ετών 80
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Ελένη Καπέτη ετών 82
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Της Του Θεού Σοφίας (Χαραυγή) Λάρισας