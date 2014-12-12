Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 13 Νοε 2025, 07:02
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Βασιλική Τσότση ετών 80
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Ελένη Καπέτη ετών 82
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Της Του Θεού Σοφίας (Χαραυγή) Λάρισας
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.