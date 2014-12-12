Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Χρίστος Χουχορέλος ετών 40
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας

2.Χριστίνα Μπλαχάβα ετών 64
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου

3.Παναγιώτης Καζάντζας ετών 74
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου

4.Αντώνιος Πνάκας ετών 87
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου

5.Παρασκευή Αρχοντή ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Αντωνίων Αγιάς