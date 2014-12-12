Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 16 Οκτ 2025, 06:58
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Χρίστος Χουχορέλος ετών 40
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας
2.Χριστίνα Μπλαχάβα ετών 64
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου
3.Παναγιώτης Καζάντζας ετών 74
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου
4.Αντώνιος Πνάκας ετών 87
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου
5.Παρασκευή Αρχοντή ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Αντωνίων Αγιάς
