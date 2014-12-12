Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Δημήτριος Τσιγάρας ετών 63
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ζαππείου

2.Αθανάσιος Βερόγκος ετών 84
Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

3.Θάνος Χατζηαναγνώστου ετών 85
Ώρα 13:30 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας

4.Ευρύκλεια Β. Φασούλα ετών 89
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας

5.Ζωή Κάρτου ετών 95
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας