Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Στυλιανός Κανάκης ετών 48
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου Γόννων

2.Απόστολος Δημ. Φουτζόπουλος ετών 77
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Λαζάρου Φαρσάλων

3.Γεώργιος Παπαγεωργίου ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κυπάρισσου Λάρισας

4.Αργυρώ Κακαγιάννη ετών 92
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας