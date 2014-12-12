Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 02 Οκτ 2025, 06:54
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Στυλιανός Κανάκης ετών 48
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου Γόννων
2.Απόστολος Δημ. Φουτζόπουλος ετών 77
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Λαζάρου Φαρσάλων
3.Γεώργιος Παπαγεωργίου ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κυπάρισσου Λάρισας
4.Αργυρώ Κακαγιάννη ετών 92
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας
