Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Βασίλειος (Λάκης) Αθανασίου ετών 91
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας

2.Αντωνία Τσιαντούλη ετών 92
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μοσχοχωρίου