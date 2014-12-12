Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 23 Οκτ 2025, 06:53
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Βασίλειος (Λάκης) Αθανασίου ετών 91
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας
2.Αντωνία Τσιαντούλη ετών 92
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μοσχοχωρίου
