Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 25 Σεπ 2025, 06:45
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Πολυξένη Παπαρίζου ετών 83
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας
2.Αντώνιος Κατσής ετών 84
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.