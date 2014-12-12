Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Πολυξένη Παπαρίζου ετών 83
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας

2.Αντώνιος Κατσής ετών 84
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας