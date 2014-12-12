Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 28 Αυγ 2025, 06:15
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Βασίλειος Ριζούλης ετών 70
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Ευθυμίου στην Αγία Σοφία Τυρνάβου
2.Βασίλειος Δέλλας ετών 71
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Κουλουρίου
3.Ειρήνη Καρπέτη ετών 91
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μεταξοχωρίου Αγιάς
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.