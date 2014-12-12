Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Βασίλειος Ριζούλης ετών 70
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Ευθυμίου στην Αγία Σοφία Τυρνάβου

2.Βασίλειος Δέλλας ετών 71
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Κουλουρίου

3.Ειρήνη Καρπέτη ετών 91
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μεταξοχωρίου Αγιάς