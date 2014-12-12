Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Αρετή Παπαμιχαήλ-Νταμάτη ετών 50
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Λάρισας

2.Δημήτριος Απ. Χαρταλάμης ετών 59
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μοσχοχωρίου

3.Ευαγγελή Πουτόκα ετών 71
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Ευθυμίου στο χωριό Αγία Σοφία Τυρνάβου

4.Πέτρος Βασίλας ετών 79
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Γενέσεως της Θεοτόκου Κοιλάδας

5.Νικόλαος Βαλάρης ετών 89
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας