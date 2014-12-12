Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 30 Οκτ 2025, 06:54
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Αρετή Παπαμιχαήλ-Νταμάτη ετών 50
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Λάρισας
2.Δημήτριος Απ. Χαρταλάμης ετών 59
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μοσχοχωρίου
3.Ευαγγελή Πουτόκα ετών 71
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Ευθυμίου στο χωριό Αγία Σοφία Τυρνάβου
4.Πέτρος Βασίλας ετών 79
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Γενέσεως της Θεοτόκου Κοιλάδας
5.Νικόλαος Βαλάρης ετών 89
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας
