Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Χρήστος Ζιώγας ετών 76
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου Γόννων

2.Ουρανία Γκόβαρη ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου

3.Ιερέας Βασίλειος Αθάνατος ετών 94
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίων Δώδεκα Αποστόλων (Κοραή) Λάρισας

4.Αλέξανδρος Συρακούλης ετών 97
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αμυγδαλής Αγιάς