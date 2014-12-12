Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 04 Σεπ 2025, 06:28
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Χρήστος Ζιώγας ετών 76
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου Γόννων
2.Ουρανία Γκόβαρη ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου
3.Ιερέας Βασίλειος Αθάνατος ετών 94
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίων Δώδεκα Αποστόλων (Κοραή) Λάρισας
4.Αλέξανδρος Συρακούλης ετών 97
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αμυγδαλής Αγιάς
