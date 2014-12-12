Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 06 Νοε 2025, 07:10
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Νικόλαος Κόκκινος ετών 78
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου
2.Αθανάσιος Κοτάκος ετών 80
Ώρα 11:00 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας
3.Νικόλαος Μπάκας ετών 84
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων (Νέα Πολιτεία) Λάρισας
