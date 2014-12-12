Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Νικόλαος Κόκκινος ετών 78
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου

2.Αθανάσιος Κοτάκος ετών 80
Ώρα 11:00 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας

3.Νικόλαος Μπάκας ετών 84
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων (Νέα Πολιτεία) Λάρισας