Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 07 Αυγ 2025, 06:11
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Δήμητρα Γεωργουλά ετών 82
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Σωτήριος Αγορίτσας ετών 86
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας
3.Κωνσταντίνος Σερέτης ετών 91
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Αμπελακίων
