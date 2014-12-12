Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Δήμητρα Γεωργουλά ετών 82
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Σωτήριος Αγορίτσας ετών 86
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας

3.Κωνσταντίνος Σερέτης ετών 91
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Αμπελακίων