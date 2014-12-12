Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 09 Οκτ 2025, 06:56
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ανδρομάχη Σακελλαρίου ετών 74
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας
2.Παναγιώτα Τζιαφάλια ετών 75
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Αναστασία Ευαγγέλου ετών 77
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου
4.Μιχαήλ Βόγγολης ετών 84
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φαλάνης
5.Ιωάννης Γαργαλέτσος ετών 88
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Δελερίων Τυρνάβου
6.Αθανάσιος Κώτσιας ετών 91
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.