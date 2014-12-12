Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ανδρομάχη Σακελλαρίου ετών 74
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας

2.Παναγιώτα Τζιαφάλια ετών 75
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Αναστασία Ευαγγέλου ετών 77
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου

4.Μιχαήλ Βόγγολης ετών 84
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φαλάνης

5.Ιωάννης Γαργαλέτσος ετών 88
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Δελερίων Τυρνάβου

6.Αθανάσιος Κώτσιας ετών 91
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου