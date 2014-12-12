Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 01 Νοε 2025, 07:52
Σήμερα κηδεύονται οι:
Kωνσταντίνος Δερβένης ετών 94
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Σουλτάνα Λυγούρα ετών 83
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά στο Μακρυχώρι Λάρισας
Γεώργιος Γκόλαντας ετών 78
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Κωνσταντίνος Μπάλλας ετών 89
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Αμπελώνα
Γεώργιος Ζαφειρούλης ετών 83
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Ελευθέριο
Βασιλική Χελιδώνη ετών 93
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Θωμάς Βέργος ετών 82
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας
Κωνσταντίνος Ζουζούλης ετών 66
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Τσαριτσάνης
