Σήμερα κηδεύονται οι: 

Kωνσταντίνος Δερβένης ετών 94 

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 

Σουλτάνα Λυγούρα ετών 83 

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά στο Μακρυχώρι Λάρισας 

Γεώργιος Γκόλαντας ετών 78

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 

Κωνσταντίνος Μπάλλας ετών 89 

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Αμπελώνα 

Γεώργιος Ζαφειρούλης ετών 83

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Ελευθέριο 

Βασιλική Χελιδώνη ετών 93

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 

Θωμάς Βέργος ετών 82 

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας

Κωνσταντίνος Ζουζούλης ετών 66

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Τσαριτσάνης