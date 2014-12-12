Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 11 Οκτ 2025, 08:08
Σήμερα κηδεύονται οι:
Kωνσταντίνος Κανελλιάς - Μανούσης ετών 81
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Αθανάσιος Παπαργύρης ετών 85
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
