Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στο νομό Λάρισας
Κηδείες | 13 Σεπ 2025, 07:55
Σήμερα κηδεύονται οι:
Ευαγγελία – Θεοδοσίου Κοντοθανάση ετών 47
Ώρα 10:00 Ι.Μ.Ν. ΓΟΧ Λάρισας Ευαγγελισμού της Θεοτόκου - Φανερωμένη
Μαρία Βούγια ετών 83
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέοι Κοιμητήριο) Λάρισας
Σταυριανή Αλμπανοπούλου ετών 85
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ομορφοχωρίου
Χριστόδουλος Σβερκούλης ετών 87
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γλαύκης
Μπάμπης Φωτιάδης
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
