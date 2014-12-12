Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 15 Νοε 2025, 07:55
Σήμερα κηδεύονται οι:
Στέλλα Λεβέντη ετών 86
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Βησσαρίων (Άρης) Δημ Μπακάλης ετών 55
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φαρσάλων
Δήμητρα Σταύρου ετών 84
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου
