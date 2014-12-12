Σήμερα κηδεύονται οι: 

Στέλλα Λεβέντη ετών 86

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Βησσαρίων (Άρης) Δημ Μπακάλης ετών 55

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φαρσάλων 

Δήμητρα Σταύρου ετών 84

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου 