1.Γεώργιος Πρασσάς, ετών 80

Ώρα 14.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου (Νέα Σμύρνη) στη Λάρισα.



2. Αθανάσιος Αθανασιάδης, ετών 86.

Ώρα 15:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.



3. Αστεριάδης Καρακώστας, 106 ετών.

Ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.

4. Φανή Πατσιούρα, ετών 85.

Ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στην Τερψιθέα Λάρισας.

5. Ματθαίος Αγγελούλης, ετών 80.

Ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στις Νέες Καρυές Λάρισας.

6. Άννα Αρζανά ετών 85.

Ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στην Καρυά Ολύμπου.